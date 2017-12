Manchmal haben auch Physiker das Bedürfnis nach einem Feuerwerk – aber wer will dafür schon auf Silvester warten? Eine Gruppe um Cheng Chin von der University of Chicago hat nun in der Quantenwelt eine pyrotechnische Darstellung der etwas anderen Art aufgespürt: ein Feuerwerk, das aus einer Wolke ultrakalter Atome hervorgeht, einem so genannten Bose-Einstein-Kondensat.

Um Materie in diesen exotischen Zustand zu versetzen, müssen Forscher Atome mit Hilfe von Laserstrahlen und Magnetfeldern in der Mitte einer Vakuumkammer fixieren. Sie drücken die Atome dadurch so dicht zusammen, dass diese ununterscheidbar werden – sie kondensieren alle in denselben quantenphysikalischen Zustand. Das verleiht Bose-Einstein-Kondensaten kuriose Eigenschaften. Beispielsweise ähneln sie unter bestimmten Bedingungen einer Flüssigkeit, die reibungsfrei fließen kann …