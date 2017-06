Die Wahl des richtigen Profilfotos spielt eine wichtige Rolle, wenn wir auf Onlineplattformen Freunde, Dating-Partner oder berufliche Kontakte für uns gewinnen wollen. Wie David White von der University of New South Wales in Sydney und seine Kollegen nun allerdings entdeckten, sind wir gar nicht sonderlich gut darin, das perfekte Bild auszuwählen. Fremde können uns offenbar wesentlich besser in ein günstiges Licht rücken!

Die Wissenschaftler luden zunächst von den persönlichen Facebook-Seiten ihrer rund 100 Probanden je zwölf Bilder herunter, die diese aktuell oder in der Vergangenheit als Profilfoto verwendet hatten. Dann sollten die einzelnen Teilnehmer entscheiden, welche der Aufnahmen sie jeweils erneut als Profilbild in drei verschiedenen Kontexten verwenden würden: in einem anderen sozialen Netzwerk, in einem beruflichen Netzwerk oder auf einem Dating-Portal. Außerdem sollten sie angeben, wie attraktiv, vertrauenswürdig, dominant, kompetent und selbstbewusst sie sich selbst auf den Bildern fanden. Dann baten die Forscher sie, das gleiche Prozedere mit einem Satz Profilfotos eines anderen, ihnen unbekannten Probanden durchzuführen.

Im nächsten Schritt luden White und seine Kollegen mehr als 600 neue Versuchspersonen dazu ein, die Selbstporträts der ursprünglichen Teilnehmer noch einmal zu bewerten. Dabei stellten sie fest, dass die unbefangenen Versuchspersonen die von den Probanden selbst gewählten Fotos überraschenderweise weniger gut fanden als jene Bilder, die Fremde für diese ausgesucht hatten. Besonders wenn es um Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz ging, überstrahlten die Fotos von Fremden die eigenen; in puncto Attraktivität zeigten sich aber keine Unterschiede.

Die Forscher spekulieren, dass der Drang, sich selbst positiv darzustellen, Personen eher blind gegenüber den kleinen Unterschieden zwischen den Selbstporträts macht. Die relative Unvoreingenommenheit gegenüber Fremden schärft unseren Blick hingegen und lässt die besten Bilder klarer aus der Menge hervorstechen.