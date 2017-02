Der richtige Hormoncocktail sorgt offenbar dafür, dass Frauen um den Eisprung herum selbstsicherer werden und eine Vorliebe für figurbetonte Kleidung entwickeln.

Ein australisches Forscherteam um den Psychologen Khandis Blake von der University of New South Wales in Sydney bat zunächst 45 Männer, verschie­dene Frauen-Outfits zu bewerten. Jeweils fünf Outfits, die die Probanden besonders sexy oder unsexy fanden, präsentierten die Wissenschaftler anschließend rund 100 Frauen zwischen 18 und 36 Jahren. Diese sollten einen daraus erstellten Modekatalog durchblättern und entscheiden, wie viel Geld sie jeweils für die Kombinationen ausgeben würden. Darüber hinaus beantworteten sie Fragen zu ihrem Selbstbewusstsein und zu ihrer Bereitschaft für erotische Abenteuer; 60 von ihnen gaben auch eine Speichelprobe ab, um ihren Hormonspiegel unter­suchen zu lassen. Alle Probandinnen machten den Test doppelt: einmal während ihrer fruchtbaren Phase und einmal zu einem anderen Zeitpunkt im Monatszyklus.

Wie die Forscher herausfanden, handelten die Frauen rund um den Eisprung herum tatsächlich selbstbewusster und sagten von sich selbst, dass sie eher zu einem sexuellen Abenteuer bereit wären. Außerdem waren sie in der fruchtbaren Phase ihres Zyklus, wo der Progesteronspiegel in aller Regel niedrig und der Östradiolspiegel hoch ist, insgesamt stärker daran interessiert, neue Kleidung zu kaufen. Vor allem bei aufreizenden Outfits wollten die Teilnehmerinnen dann deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Das Team um Blake vermutet, dass die hohe Selbstsicherheit während des Eisprungs der Partnerwahl dient: Nur wenn Frauen selbstbewusst sind, könnten sie ihre Vorstellungen bei der Suche nach dem perfekten Partner verwirklichen und unpassende Anwärter ablehnen.