Login Dieser Artikel ist Abonnenten von Spektrum der Wissenschaft frei zugänglich. Astronomie : Gaias erster Sternkatalog Seit 2014 vermisst der Gaia-Satellit der ESA die Sterne der Milchstraße genauer als je zuvor. Jetzt hat die Auswertung der ersten Daten begonnen – und erste überraschende Resultate erbracht. Stefan Jordan Stefan Jordan ist Außerplanmäßiger Professor am Astronomischen Recheninstitut der Universität Heidelberg. Seit 2004 arbeitet er am Gaia-Projekt und kümmert sich außerdem um die Öffentlichkeitsarbeit.

© V. Belokurov, D. Erkal and A. Mellinger; Belokurov, V. et al.: Clouds, Streams and Bridges. Redrawing the blueprint of the Magellanic System with Gaia DR1. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 466, S. 4711-4730, 2016

(Ausschnitt)