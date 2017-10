© mit frdl. Gen. von Michael Springer

Angenommen, Sie sind ein aufstrebender Forscher, haben an einem medizinischen Kongress teilgenommen und durften einen Vortrag halten, der gut ankam. Bald danach werden Sie per E-Mail eingeladen, Ihre Erkenntnisse in einem neuen Fachjournal zu publizieren, das noch Autoren sucht. Geschmeichelt sagen Sie zu und liefern ein Manuskript, das mit kleinen Änderungen akzeptiert wird. Kurz darauf erhalten Sie eine Rechnung über fast 1000 Dollar für Publikationskosten, von denen in der Einladung nie die Rede war. Als Sie trotz eskalierender Mahnungen die Zahlung verweigern und Ihre Arbeit bei einem seriösen Magazin veröffentlichen, stellen Sie fest, dass der Text trotzdem auf der Website der räuberischen Zeitschrift erscheint …