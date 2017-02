Jean-Jacques Quisquater (links) ist emeritierter Professor für Kryptologie an der Université catholique de Louvain in Belgien. Jean-Louis Desvignes ist General und Präsident der Association des réservistes de chiffre et de la sécurité de l’information (ARCSI).

Auf einen Blick Kryptografie in der Hosentasche 1 Bei ihrer Einführung in den 1980er Jahren galt die Chipkarte als unknackbar. Sogar das französische Verteidigungsministerium setzte sie zu Verschlüsselungszwecken ein. 2 Bald stellte sich heraus, dass sie sehr schlecht gegen kriminelle Angriffe geschützt war. 3 Heute erreicht der Chip hohe Sicherheit dadurch, dass er selbst mit seinen beschränkten Möglichkeiten kryptografische Berechnungen durchführt.

Seit seiner Einführung vor vier Jahren hat sich der kontaktlose Zahlungsverkehr zunehmend verbreitet. Allein mit Visa-Kreditkarten liefen zwischen Mai 2015 und Mai 2016 in Europa drei Milliarden Zahlungen auf diese Weise ab, fast dreimal so viele wie in den zwölf Monaten davor. Im Einzelhandel wird mittlerweile bereits eine von fünf Transaktionen kontaktlos abgewickelt, während es 2013 nur eine von 60 war.

Das Verfahren genießt großes Vertrauen, ist aber vor Angriffen keineswegs sicher. Einige Vorsichtsmaßnahmen wie eine Obergrenze für den Zahlbetrag und die Anzahl der Zahlungen pro Tag verhindern das Schlimmste; doch nichts hindert einen Hacker daran, Ihre Bankdaten zu erkunden, indem er ein Lesegerät nahe an der Tasche entlangführt, in der Sie Ihre Karte aufbewahren. Die winzige Antenne, die mit dem Chip verbunden ist, kommuniziert über Radiowellen mit dem Sender in jedem Lesegerät, das weniger als ungefähr zehn Zentimeter entfernt ist. Im Inneren der Karte gibt es keine Sicherheitsmaßnahmen, um derartige Angriffe zu blockieren. …