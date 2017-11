Gordon, A. M. et al.: The Dark Side of the Sublime: Distinguishing a Threat-Based Variant of Awe. In: Journal of Personality and Social Psychology 113, S. 310-328, 2017

Keltner, D., Haidt, J.: Approaching Awe, a Moral, Spiritual, and Aesthetic Emotion. In: Cognition and Emotion 17, S. 297-314, 2003

Piff, P. et al.: Awe, the Small Self, and Prosocial Behavior. In: Journal of Personality and Social Psychology 108, S. 883-899, 2015

Razavi, P. et al.: Cross-Cultural Similarities and Differences in the Experience of Awe. In: Emotion 16, S. 1097-1101, 2016

Stellar, J. E. et al.: Positive Affect and Markers of Inflammation: Discrete Positive Emotions Predict Lower Levels of Inflammatory Cytokines. In: Emotion 15, S. 129-133, 2015