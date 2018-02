Obwohl die Metalle der Seltenen Erden nichts mit Vitaminen und Gewürzen zu tun haben, kann man sie gut mit diesen Begriffen beschreiben. So wie Vitamine für den Organismus oft lebenswichtig sind, lassen sich Seltene Erd­elemente (SEE) aus vielen technischen Anwendungen kaum noch wegdenken. Und ähnlich Gewürzen, die vielen Gerichten erst Geschmack verlei- hen, werten SEE viele Stoffgemische deutlich auf und verleihen ihnen teils erstaunliche Eigenschaften …