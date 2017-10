Heinz Klaus Strick ist Mathe­matiker und ehemaliger Leiter des Landrat-Lucas-Gymnasiums in Leverkusen-Opladen.

Jost-Hinrich Eschenburg war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2015 Professor für Differentialgeometrie am Institut für Mathematik an der Universität Augsburg. Das Ende seiner Laufbahn krönte er mit einer Vorlesungsreihe namens "Sternstunden der Mathematik" (auf Youtube zu finden), deren Titel er an den eines Buchs von Stefan Zweig anlehnte. Aus diesen Lehrveranstaltungen ist das vorliegende Werk entstanden.

Zweig hatte sich in seinen "Sternstunden der Menschheit" mit herausragenden historischen Ereignissen befasst, etwa der Entdeckung des Pazifiks Anfang des 16. Jahrhunderts. Eschenburg hingegen stellt dar, wie bedeutende mathematische Einsichten zum ersten Mal formuliert und dann weiterentwickelt wurden. Die Entdeckung des Pazifiks beispielsweise könne man durchaus mit jener der komplexen Zahlen durch Rafael Bombelli (1526-1572) vergleichen, schreibt der Autor. Er macht deutlich, dass es zu jeder dieser mathematischen Einsichten eine Vorgeschichte gab – gemäß der berühmten Metapher von Isaac Newton: "Wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand." …