Welche Verhaltensweisen von Psychotherapeuten sind am hilfreichsten für die Klienten? Das untersuchten Psychologen der Idaho State University in einer Pilotstudie. Die Probanden sahen sich darin die Videoaufzeichnung einer kürzlich absolvierten Therapiestunde an und bewerteten in Echtzeit, welche Situationen ihnen besonders geholfen hatten und welche ihnen für das Erreichen ihrer Therapieziele hinderlich erschienen …