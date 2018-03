Physiker um Christian Lisdat von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig haben mit einer mobilen Atomuhr ermittelt, wie viele Meter über dem Meeresspiegel ein Tunnel durch einen Berg in Südfrankreich führt. Die Messung basiert auf einem Phänomen, das Albert Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben hat: Für einen außen stehenden Betrachter geht eine Uhr etwas langsamer, wenn sie sich näher an einer großen Masse befindet, Experten sprechen von gravitativer Zeitdilatation …