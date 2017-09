"Diesen Helm müssen Sie haben!", predigte der dauergrinsende Shoppingkanal-Verkäufer. "Mega Poly-Gewebe voll mit Stahlbetongitter!" Von oben fiel ihm ein Gewicht epischer Größe (Aufschrift: drei Tonnen) auf den gelben Helm, es zerbrach dabei, dann folgte Gelächter vom Band. Weiterhin grinsend wischte sich der Mann unsichtbaren Staub vom feinen Hemd. "Bestellen Sie unseren neuartigen Schutzhelm noch heute, und Sie erhalten gratis dazu einen Preisnachlass in Höhe von sagenhaften Prozent! Denn wer weiß, was die Idioten auf der anderen Seite der Welt morgen auf Ihren Kopf fallen lassen!"

Das konnte man in der Tat nie wissen. Franzkevin, schon drauf und dran, die eingeblendete Telefonnummer zu wählen, sah nach oben. Im Wohnzimmer, so vermutete er, drohte ihm keine unmittelbare Gefahr. Aber der Weg zur Uni! Lagen nicht lauter Leichen mit zertrümmerten Schädeln in der Gosse?

Nein, und warum nicht? Die Leute trugen Helme!