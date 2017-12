Als am 18. Oktober 2017 das Teleskop PanSTARRS-1 auf der Hawaii-Insel Maui den Himmelskörper ’Oumuamua aufspürte, war das zunächst nichts Besonderes. Schließlich findet das Teleskop fast täglich bislang unbekannte Asteroiden oder Kometen. Aber bald zeigten Berechnungen etwas Ungewöhnliches: Das Objekt befand sich nicht auf einer Umlaufbahn um die Sonne, sondern folgte einer offenen Kurve, die 122 Grad gegen die Bahnebene der Planeten gekippt ist. ’Oumuamua – in der Sprache der Hawaiianer "Kundschafter" – stammt also aus dem interstellaren Weltraum und wird den Einflussbereich der Sonne in einigen Jahren wieder verlassen …