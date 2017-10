Startseite » Astronomie » Inventur des dunklen Alls

Login Dieser Artikel ist Abonnenten von Spektrum der Wissenschaft frei zugänglich. Kosmologie : Inventur des dunklen Alls Astronomen haben erste Daten aus dem "Dark Energy Survey" ausgewertet. Mit dieser Himmelsdurchmusterung untersuchen sie, wie sich un­sichtbare Materie- und Energieformen auf die Strukturen im Universum auswirken. Die vor­läufigen Ergebnisse passen zum Standardmodell – mit spannenden Abweichungen im Detail. Natalie Wolchover Natalie Wolchover ist Journalistin und Physikerin in New York. Sie schreibt regelmäßig für das "Quanta Magazine".

© Chihway Chang, Kavli Institute for Cosmological Physics, University of Chicago and the DES collaboration; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft

(Ausschnitt)