Die Gleichung a^n + b^n = c^n hat keine Lösung, wenn a, b, c und n positive ganze Zahlen sind und n größer als 2 ist. Dieser "Große Satz von Fermat" ist unter anderem deswegen so berühmt, weil es mehr als 350 Jahre dauerte, seine Gültigkeit zu beweisen, nachdem Pierre de Fermat ihn um 1640 als Randbemerkung niedergeschrieben hatte. Die bedeutendsten Mathematiker der letzten Jahrhunderte sind daran gescheitert, und der erst 1994 gefundene Beweis ist so kompliziert, dass er fast 100 Seiten Text umfasst.

Über den Großen Satz von Fermat wurden populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, Fernsehdokumentationen gedreht, und Andrew Wiles, der britische Mathematiker, der den lang gesuchten Beweis endlich fand, erhielt reihenweise Auszeichnungen. Im Schatten dieses Ruhm steht der "kleine Satz von Fermat", der folgendermaßen lautet …