1. Wenn sich eigentlich schädliche Faktoren in geringer Dosis positiv auswirken, bezeichnet man das als…

a) Hormesis.

b) Hypophysis.

c) Hysteresis.

2. Während einer SM-Session steigt der Pegel des Stresshormons Cortisol…

a) nur bei dominanten Partnern.

b) nur bei unterlegenen Partnern.

c) bei allen Beteiligten.

3. Worin waren einer Berliner Studie zufolge früh eingeschulte Kinder in der 8. Klasse besser als normal eingeschulte?

a) im Rechnen

b) im Lesen

c) im logischen Denken

4. Für welche Erkrankung können hohe, schrille Schreie bei Babys ein Indiz sein?

a) Rett-Syndrom

b) Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

c) Downsyndrom

5. Was versteht man unter Derealisation?

a) Die Umwelt erscheint unwirklich und fremd.

b) Ein Gegenstand wird als Teil des Körpers wahrgenommen.

c) Es scheint, als würden die eigenen Gedanken von fremden Mächten gelenkt.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei Exemplare von: Dr. Emma Seppälä: Der Trick mit dem Glück, Kanur Balance, München 2016.

Einsendeschluss ist der 15. 03. 2017. Die Auflösung finden Sie in Gehirn&Geist 5/2017. Zusätzlich nimmt jede richtige Einsendung an der Weihnachtsverlosung eines Jahresabonnements für 2018 teil.

Name und Wohnort der Gewinner werden an dieser Stelle veröffentlicht. Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Bar­auszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auflösung der Kopfnuss 1/2017: 1c, 2b, 3b, 4c, 5a Je ein Exemplar von "Stress" von Urs Willmann haben gewonnen: Marianne Moser (Annenheim), Clara Ries (Potsdam), Judith Ritter (Frankfurt a. d. Oder). Das Jahresabonnement von "Gehirn&Geist" geht an: Tobias Mattner (Forchheim)