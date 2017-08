Nicolas Obin ist Dozent an der Université Pierre et Marie Curie, wo er 2011 auch promovierte, und Forscher in der Arbeitsgruppe "Analyse et synthèse des sons" am Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique (Ircam) im Centre Pompidou in Paris. Axel Röbel leitet diese Arbeitsgruppe; er promovierte 1993 an der Technischen Universität Berlin.

(Ausschnitt)

Aristoteles hatte die Stimme "den Spiegel der Seele" genannt. Wir erkennen einander an der Sprechstimme, und sie ist Ausdruck unserer Persönlichkeit und unserer Gefühle. Bis vor Kurzem schien die gesprochene Sprache allein dem Menschen eigen zu sein, doch in den letzten 20 Jahren haben synthetische Stimmen einen großen Aufschwung genommen. Heute bilden sie einen wesentlichen Teil der Digitaltechnik.

An der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine verleiht die Stimme der Maschine so etwas wie Persönlichkeit oder gar Seele. In naher Zukunft werden wir überall auf synthetische Stimmen stoßen, nicht nur aus dem Smartphone in der Hosentasche. Und es wird zweifellos immer schwieriger werden, sie von echten menschlichen Stimmen zu unterscheiden. Die Industrie investiert massiv in diesen Bereich, allen voran die Großunternehmen Google, Apple, Microsoft und Amazon.

Unsere Smartphones sind jetzt schon in der Lage, auf gesprochene Kommandos zu reagieren und mit synthetischen Stimmen zu antworten. Die Zukunft gehört der künstlichen Intelligenz, die Technik und Geräte in unseren Häusern steuert – allzeit bereit und in der Lage, sich lernend unseren sprachlichen Eigenheiten und Wünschen anzupassen. In Ansätzen leisten das bereits heute die Programme Google Assistant, Siri von Apple, Cortana von Microsoft und Alexa von Amazon …