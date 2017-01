Nach hartem körperlichem Training fühlen sich Männer offenbar eher zu üppigeren Frauen hingezogen. Zu diesem Schluss kommen nun Carlota Batres und Andrew Perrett von der University of St Andrews in Großbritannien. Die Forscher ließen 23 Männer und 8 Frauen im Alter von etwa 20 Jahren ein zehntägiges Militärtraining absolvieren. Vor, nach und während des Trainings baten Batres und Perrett die Probanden wiederholt, aus einer Auswahl von Porträtfotos des anderen Geschlechts jene auszuwählen, die sie besonders attraktiv fanden. Schon am dritten Tag des Trainings zeigten die physisch beanspruchten Männer eine deutliche Präferenz für Frauengesichter, die Merkmale eines höheren Körpergewichts auf­wiesen. Bei den Mitstreiterinnen und bei unbeanspruchten Kontroll­personen zeigte sich dagegen kein vergleichbarer Effekt.

Über einen möglichen Zusammenhang zwischen einem männlichen Faible für rundliche Frauen und härteren Umweltbedingungen spekulieren Forscher schon länger. Bislang war allerdings unklar, ob sich die individuellen Vorlieben wirklich direkt durch die Bedingungen verändern oder ob es sich dabei nicht doch eher um eine kulturelle Besonderheit handelt. Die Arbeit von Batres und Perrett deutet jetzt auf Ersteres hin. Sie glauben, dass es sich bei der Anpassung der Präferenzen um eine biologisch sinnvolle Reaktion handeln könnte: Üppige Frauen könnten harsche Bedingungen einfach besser aushalten.