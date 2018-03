Womöglich haben bereits die Neandertaler die Wände ihrer Höhlen bemalt. Darauf deuten zumindest in rotem Ocker aufgebrachte Formen und Figuren in drei spanischen Höhlen hin, die ein internationales Forscherteam um Dirk Hoffmann vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig nun erstmals genau datiert hat. Demnach sind die Malereien – Striche, Reihen von Punkten und Negativabdrücke von Händen – mindestens rund 65 000 Jahre alt …