Katharina Müller ist Journalistin und hat Cognitive Science in Osnabrück und Amsterdam studiert. Sie arbeitet bei der niederländischen Organisation VHTO, die sich für Frauen in den Naturwissenschaften einsetzt.

© Ammit / stock.adobe.com

(Ausschnitt)

In einer kleinen Blockhütte mitten im peruanischen Regenwald schwebt Thomas unter der Decke. Von dort oben blickt er auf seinen Körper herab, der entspannt und mit geschlossenen Augen auf einer Matte liegt. Nur ab und an nimmt der 24-Jährige den spanischen Singsang des Schamanen wahr, der die Ayahuasca-Zeremonie ­leitet. Im nächsten Augenblick erscheinen ihm Bilder aus seiner Kindheit. Er sieht sich als Dreijährigen im Urlaub mit der Familie – eine Begebenheit, die er vergessen hatte, die aber tatsächlich so stattfand, wie ihm seine Eltern später bestätigen. Noch einmal durchlebt Thomas die Angst am ersten Tag in der Grundschule, die erste Rauferei auf dem Pausenhof, dann Szenen aus seiner Karriere als Läufer. Alle diese Bilder erscheinen ihm ungewöhnlich klar und deutlich, viel realer als in einem Traum. Für einige Stunden wird er zum Betrachter eines Films über sein eigenes Leben. Erstaunlicherweise macht es ihm nichts aus, sich an die intensiven, teils negativen Emotionen zu erinnern. "Ich sah mich dies alles tun und wusste noch genau, was ich damals fühlte. Aber ich kam mir zugleich eher wie ein Zuschauer vor", erklärt er mir.

Ayahuasca ist ein pflanzliches Halluzinogen. Übersetzt bedeutet der Name in etwa "Liane der Seele". Seit vielen hundert Jahren nutzen es die Bewohner des Amazonasgebiets zum Heilen körperlicher und seelischer Erkrankungen. Zudem entwickelten sich in Brasilien im 19. Jahrhundert so genannte Ayahuasca-Kirchen, in denen die Substanz regelmäßig als eine Art Sakrament in Zeremonien zum Einsatz kommt. Eine dieser Religionen, Santo Daime, fand in den 1990er Jahren ihren Weg aus dem südamerikanischen Dschungel und verbreitete sich weltweit.

So kam Ayahuasca in den vergangenen Jahren auch ins Blickfeld spirituell interessierter Europäer und Nordamerikaner. "Bei Ayahuasca verhält es sich aber anders als etwa bei den 'magic mushrooms'", betont Benjamin de Loenen, Gründer des Internationalen Zentrums für ethnobotanische Bildung, Forschung und Dienstleistungen (ICEERS) in Barcelona. Auch Letztere dienten in Mexiko früher als Medizin, werden in­zwischen allerdings oft leichtfertig als Freizeitdroge genutzt. "Ayahuasca ist zusammen mit seinem ursprünglichen Kontext um die Welt gereist: Das Mittel wird ausschließlich während eines Rituals eingenommen, das von einem 'priest', Schamanen oder Therapeuten geleitet wird." …