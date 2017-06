Magersucht verläuft meist chronisch und kann lebensbedrohlich sein. In einer Pilotstudie erprobten nun 16 Patientinnen, bei denen andere Therapieversuche zuvor gescheitert waren, eine Behandlung per Tiefenhirnstimulation. Dazu implantierten kanadische und US-amerikanische Forscher um Nir Lipsman von der University of Toronto den Teilnehmerinnen Elektroden in die Area subcallosa – eine Region unterhalb des Balkens, der die beiden Hirnhälften miteinander verbindet. Dort ist bei Anorektikerinnen laut früheren Studien oft der Serotoninstoffwechsel gestört …