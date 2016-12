Wissenschaftler des niederländischen Nationalmuseums für Alter­tümer in Leiden haben beim computertomografischen Scan einer rund 2500 Jahre alten ägyptischen Krokodil­mumie zahlreiche beigelegte Babyexemplare entdeckt. Von ersten Röntgenbildern aus dem Jahr 1996 war bereits bekannt, dass unter den Wickeltüchern des drei Meter langen Exponats zwei junge Tiere in die Form eines größeren gebracht worden waren. Damals waren die weiteren kleinen Skelette noch nicht aufgefallen. Vermutlich hatten die Priester vor einem Opferritual kein hinreichend stattliches Krokodil auftreiben können und sich daher so beholfen.