Ein Forscherteam um Valentine Ananikov von der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau hat ein haltbares Polymer aus Biomasse entwickelt, das sich in 3-D-Druckern verarbeiten lässt. Als Ausgangsmaterial verwenden die Chemiker Zellulose, welche sie in mehreren chemischen Reaktionen in den Kunststoff Polyethylen-2,5-furandicarboxylat (PEF) überführen. Er könnte künftig das allgegenwärtige Polyethylenterephthalat (PET) ersetzen, das wenig nachhaltig ist, da man es aus fossilen Rohstoffen unter Freisetzung von Kohlenstoffdioxid herstellt …