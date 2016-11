Jessen, N.A. et al.: The Glymphatic System: A Beginner’s Guide. In: Neurochemical Research 40, S. 2583 – 2599, 2015

O’Donnell, J. et al.: Distinct Functional States of Astrocytes during Sleep and Wakefulness: Is Norepinephrine the Master Regulator? In: Current Sleep Medicine Reports 1, S. 1 – 8, 2015

Simon, M.J., Iliff, J.J.: Regulation of Cerebrospinal Fluid (CSF) Flow in Neurodegenerative, Neurovascular and Neuroinflammatory Disease. In: Biochimica et Biophysica Acta 1862, S. 442 – 451, 2016