Kurz und prägnant vermitteln die Autoren grundlegende Kenntnisse über die Funktionsweise von Computern. Ihr Buch beginnt mit der booleschen Algebra und geht auf Transistoren, Halb- und Volladdierer ein. Außerdem skizziert es die Maschinensprache der Computer und darauf aufbauende Programmiersprachen wie Assembler, C++ & Co. Seine Stärke liegt in der vielfältigen didaktischen Ansprache: Neben dem beschreibenden Text gibt es Skizzen, Zeichnungen, Zusammenfassungen, Literaturhinweise und QR-Codes zu Youtube-Videos der Autoren. Dies macht den Band beinahe interaktiv und multimedial – ein didaktisch sehr durchdachtes, verständliches Werk.

Drechsler, Fink und Stoppe behandeln ein einfaches Beispiel, die Addition von zwei Zahlen, im Schaltungsentwurf, im Maschinenkode, in Assembler und in höheren Programmiersprachen. Dies macht wichtige Zusammenhänge verständlich. Der Untertitel "Wie funktionieren Smartphone, Tablet & Co.?" könnte allerdings ein wenig in die Irre führen, denn um spezielle Anforderungen an diese Kleincomputer geht es nur am Rand. Einsteigern ins Thema ist das Buch dennoch sehr zu empfehlen.