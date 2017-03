Sand und Felsbrocken bedecken große Teile der Oberfläche unseres roten Nachbarplaneten. Manchmal zeigt sich aber auch das blanke Grund­gestein, wie in diesem etwa 500 Meter breiten Bereich am südlichen Rand eines Kraters. Das Foto hat die hochauflösende HiRISE-­Kamera an Bord der NASA-Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter im Januar 2017 aufgenommen. Die Falschfarbendarstellung hebt den Fels rötlich hervor; teilweise haben sich darauf Dünen aus feinem Sand abgelagert. Solche Regionen sind für Wissenschaftler besonders interessant, da sie ihnen Einblicke in die geologische Vergangenheit des Mars ermöglichen.