Kaptchuk, T. J. et al.: Sham Device v Inert Pill: Randomised Controlled Trial of Two Placebo Treatments. In: British Medical Journal 332, S. 391-397, 2006

Nuhn, T. et al.: Placebo Effect Sizes in Homeopathic Compared to Conventional Drugs - a Systematic Review of Randomised Controlled Trials. In: Homeopathy 99, S. 76-82, 2010

Wartolowska, K. A. et al.: The Magnitude and Temporal Changes of Response in the Placebo Arm of Surgical Randomized Controlled Trials: A Systematic Review and Meta-Analysis. In: Trials 17, S. 589, 2016