Stellt man sich die Milchstraße als riesigen Kreisverkehr vor, so spielt sich größtenteils alles geregelt ab. Die meisten Sterne halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und akzeptieren die gültige Bewegungsrichtung. Ein paar wilde Raser tanzen aber aus der Reihe: So genannte Hyperschnellläufer fliegen mit gut 500 Kilometern pro Sekunde durchs All, mehr als dem Doppelten jener Geschwindigkeit, mit der die Sonne ums Zentrum der Milchstraße wandert. Bisher sind etwa 20 solcher Sterne bekannt. Bislang ist unklar, woher sie kommen und wie sie so stark beschleunigt wurden. Eine Möglichkeit ist, dass sie im Umfeld des extrem massereichen Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie angestoßen wurden …