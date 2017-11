Mathematikprofessor Christian Hesse, der bereits mit Büchern wie "Math up your life!" (2016), "Damenopfer" (2015) und "Wer falsch rechnet, den bestraft das Leben" (2014) auf sich aufmerksam gemacht hat, stellt in seinem neuesten Werk verschiedene Methoden zum besseren und schnelleren Kopfrechnen vor. Sein Motto lautet: "Nach der schönen Lösung einer schweren Aufgabe genehmige dir einen coolen Drink." Deshalb folgt auf jedes Kapitel ein schmackhaft klingendes Cocktailrezept, etwa für einen Double Rainbow Yamazaki oder einen ­Tequila Sunrise …