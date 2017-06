Ferguson, D. D. et al.: Detection of Airborne Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Inside and Downwind of a Swine Building, and in Animal Feed: Potential Occupational, Animal Health, and Environmental Implications. In: Journal of Agromedicine 21, S. 149–153, 2016

Millman, J. M. et al.: Prevalence of Antibiotic-Resistant E. coli in Retail Chicken: Comparing Conventional, Organic, Kosher, and Raised without Antibiotics. In: F1000Research 2:155, 2013

Neyra, R. C. et al.: Multidrug-Resistant and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Hog Slaughter and Processing Plant Workers and Their Community in North Carolina (USA).. In: Environmental Health Perspectives 122, S. 471–477, 2014

Smith, T. C.: Livestock-Associated Staphylococcus aureus: The United States Experience. In: PLoS Pathogens 11, e1004564, 2015

Smith, T. C. et al.: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Pigs and Farm Workers on Conventional and Antibiotic-Free Swine Farms in the USA. In: PLoS One 8, e63704, 2013