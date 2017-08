Montgomery, J. E. et al.: A Novel Model of Retinal Ablation Demonstrates that the Extent of Rod Cell Death Regulates the Origin oft the Regenerated Zebrafish Rod Photorezeptors. n: Journal of Comparative Neurology 6, S. 800–814, 2010

Rao, M. B. et al.: Neurotransmitter-Regulated Regeneration in the Zebrafish Retina. In: Stem Cell Reports 8, S. 831–842, 2017

Yu, W. et al.: Nrl Knockdown by AAV-delivered CRISPR/Cas9 Prevents Retinal Degeneration in Mice. In: Nature Communications 8, 14716, 2017