Die Basler Zootierärzte Christian Wenker und Stefan Hoby erzählen 58 Anekdoten aus ihrem Arbeitsalltag. Ihre Kurzgeschichten, die sich in neun Themengebiete untergliedern, handeln unter anderem von den Leiden eines Graumullkönigs, der Wurmkur von Zwergotterbabys oder einem Stein im Elefantenrüssel. Schnell wird klar, wie abwechslungsreich der Beruf des Zootierarztes ist. Die Autoren befassen sich nicht nur mit Krankheiten und Unfällen zahlreicher Tiere, sondern auch damit, wie diese sich transportieren, erforschen und artgerecht pflegen lassen. Besonders kuriose Storys finden sich im Teil "Schlaumeier und Schurken". Jede Minigeschichte ist mit gelungenen Fotos des Tierpflegers Torben Weber bebildert, allerdings stört deren Platzierung an den Kapitelenden. Zudem geraten die Anekdoten etwas zu knapp: Gern würde man mehr über die tierischen Protagonisten erfahren. Was haben diese bereits erlebt? Welche Charakterzüge prägen ihr Verhalten? Wie gehen sie mit ihren Gesundheitsproblemen um? Diese Fragen bleiben leider oft unbeantwortet. Dennoch lässt sich das Buch zoo- und tierbegeisterten jungen Lesern empfehlen.