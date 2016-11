Was ist Zeit? Wolf­gang Blum nimmt sich dieser Frage aus drei verschiedenen Per­spektiven an: Zunächst beschreibt er die Ent­deckungen, die es der Menschheit möglich machten, Zeit immer genauer zu messen. Anschließend berichtet er aus Sozialwissenschaft und Literatur, wie wir Zeit wahrnehmen und welche gesellschaftlichen Ent­wicklungen das mensch­liche Zeitgefühl beeinflusst haben. Zuletzt erklärt er, wie Philosophen und Physiker die Zeit definieren. Dabei schildert er Anekdoten über Erfinder und Wissenschaft­ler und stellt Bezüge zum heutigen Alltag her, so dass selbst komplexe physikalische Themen leicht lesbar und gut verständlich erscheinen. Eine ansprechende Bebilderung rundet den Text ab. Schade nur, dass der Autor die Studien, auf die er sich vor allem im Mittelteil bezieht, selten konkret benennt und überhaupt nur an wenigen Stellen Belege anführt, weshalb man sich schwer eine Meinung zu den dargebotenen Thesen bilden kann.