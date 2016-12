Wissenschaftsautor Jack Challoner schickt uns auf eine visuelle Reise durch die faszinierende Welt der Zellen. Sein Buch besticht vor allem durch ästhetische Gestaltung. Es präsentiert auf jeder Seite beeindruckende Mikroskopiebilder, anschauliche Illustra­tionen und ansprechende Fotos. Die Gesamtstruktur ist sehr übersichtlich und wird durch Doppelseiten mit schwarzem Hintergrund aufgelockert, die Fluoreszenzbilder besonders schön in Szene setzen.

Challoner findet den richtigen Ton, biologische Prozesse anschaulich und leicht verständlich zu erklären, ohne dass die inhaltliche Tiefe dabei verloren geht. Er erzählt von den geschichtlichen Anfängen der Zytologie, stellt die Grundeigenschaften allen Lebens vor und erklärt bildhaft, wie Zellen aufgebaut sind. Dann taucht er routiniert in die komplexen Vorgänge innerhalb der Zelle ein. Von der Zellteilung bis zum Zelltod liefert das Werk eine Art Schnellkurs in Zytologie, der nicht nur einzelne molekulare Mechanismen, sondern auch die evolutionäre Vielfalt des Lebens erläutert. Die Krönung kommt im letzten Kapitel, in dem Challoner durch eine eindrucksvolle Galerie menschlicher Körperzellen führt.