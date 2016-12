Dank des Wetterberichts im Fernsehen und diverser Wetter-Apps für das Smartphone bekommen wir jederzeit »verzehrfertig« geliefert, welches Wetter die nächsten Tage bringen werden. Mit dem vorliegenden Buch will Geograf Urs Neu dazu anregen, aus der reinen Konsumentenhaltung herauszutreten und sich mit frei im Internet verfügbaren Wetterkarten selbst an Prognosen zu versuchen. In sechs anschaulich bebilderten Kapiteln erläutert er die Grundlagen der Meteorologie; in einem finalen Abschnitt kann man das Erlernte an Beispielen üben.

Sehr in die Tiefe geht das Werk nicht, dies ist aber auch nicht die Absicht des Autors. Vielmehr vermittelt er seinen Lesern grob, was es braucht, um die Wetterentwicklung einzuschätzen. Wer schon weiß, wie die Polarfront entsteht, was ein Höhentief und was Kaltlufttropfen auszeichnet, wird bei der Lektüre nicht viel Neues erfahren. Die anderen dagegen werden nach dem Durcharbeiten des Bands den Wettermoderator im Fernsehen besser verstehen – und sich vielleicht tatsächlich auch einmal selbst an einer Prognose versuchen.