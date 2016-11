Reinhard Lassek ist promovierter Biologe und arbeitet als Journalist und Publizist in Celle.

Wer die Hochglanzwelt von Lifestyle­-Maga­zinen und Werbeclips für echt hält, kann den Eindruck gewinnen, Haut­pflegeprodukte wie teure Seifen, Cremes und Lotio­nen seien unverzichtbar. Und wem auch diese nicht reichen, der hilft gern zu­sätzlich mit Anti­-Aging­-In­tensivprogrammen und/oder Solarien nach. Was dann noch übrig geblieben ist an natürlichem Umgang mit unserer Haut, das zerstören Piercing­ und Tattoo­-Stu­dios. Yael Adlers Buch ist bestens geeignet, um jen­seits all dieser Modetrends die biologisch­medizinischen Aspekte unseres größten Körperorgans zu beleuchten.

Adler ist Fachärztin für Haut­, Geschlechts­ und Gefäßerkrankungen und hat eine Zusatzausbildung als Ernährungsmedizinerin.

Kaum ein öffentlich­recht­licher oder privater TV-­Kanal, in dem sie nicht schon als Expertin für Hautgesundheit aufgetreten ist. Sie besitzt offensichtlich ein Talent, komplexe Zusammenhänge ebenso sachlich kompetent wie anschaulich unterhalt­sam darzustellen – das zeigt auch die Lektüre des vorlie­genden Werks. …