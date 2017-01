Die Autoren erzählen die Geschichte der Naturwissenschaften und der Naturphilosophie in den zurückliegenden 2500 Jahren. Große Rätsel wie die Bewegungen der Planeten, über gewaltige Entfernungen wirkende Kräfte und die Effekte elektrischer Ladungen haben die Menschen schon immer nach Erklärungen suchen lassen. Diese Suche schildert das Buch kompakt, kurzweilig und entlang eines roten Fadens. Die Autoren, beide Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer, stellen berühmte Forscher in den Mittelpunkt ihrer Schilderungen, beispielsweise Aristoteles, Isaac Newton und Charles Darwin. Sie beleuchten deren Lebensgeschichten und erläutern dabei, wie bestehendes Wissen und neue Ideen gemeinsam in Erkenntnisfortschritt mündeten. Häufig waren die Wissenschaftler ihrer Zeit weit voraus und wurden zunächst verkannt. Immer wieder mussten sie mit bisher Gedachtem brechen, um Erklärungsstaus aufzulösen – und immer wieder gab es dabei, aus heutiger Sicht, kuriose Fehlinterpretationen. All dies gehört zur spannenden Geschichte der Naturwissenschaft und -philosophie, wie das Buch verständlich darlegt.