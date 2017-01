Wie ist das heutige Standardmodell der Teilchenphysik entstanden? Wie und warum beschleunigt man Teilchen, und was kann man mit heutigen Expe­rimenten über sie herausfinden? Solche und andere Fragen beantworten die Autoren – beide Physiker – in ihrem kompakten Buch. Sie bieten einen flüssig lesbaren Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen und Techniken der Teilchenphysik und stellen die Geschichte dieses Forschungsgebiets dar. Die letzten Kapitel sind modernen Laboratorien, typischen Experimenten und bahnbrechenden Ergebnissen der Teilchenphysik gewidmet. Schwarz-Weiß-Grafiken und Fotos unterstützen die Erklärungen. Zusammenfassungen, Infokästen und Tabellen machen den prägnanten, klar gegliederten Text noch übersichtlicher. Mathematische Vorkenntnisse auf dem Niveau einiger Studiensemester sind für das Verständnis hilfreich. Ansonsten richtet sich das Buch an alle, die wissen möchten, wie man erforscht, was die Welt im Innersten zusammenhält.