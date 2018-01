Felgner, S. et al.: Engineered Salmonella enterica Serovar Typhimurium Overcomes Limitations of Anti-Bacterial Immunity in Bacteria-Mediated Tumor Therapy. In: OncoImmunology, e1382791, 2017

Zheng, J. H. et al.: Two-Step Enhanced Cancer Immunotherapy with Engineered Salmonella typhimurium Secreting Heterologous Flagellin. In: Science Translational Medicine 9, eaak9537, 2017