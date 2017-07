Wasser ist selten im Lake Mackay, einem ausgetrockneten Salzsee an der Grenze zur großen Sandwüste Australiens. Regen, sofern er überhaupt fällt, füllt die Senke oft nur vorübergehend – dann verdampft er in der Hitze des Outbacks. Aus der Luft fotografiert erscheint der See als beeindruckendes Farb­panorama: Grün- und Blau­töne gehen auf Wüsten­pflanzen und Algen zurück, weiße Flächen auf Salz, das beim Verdunsten von Wasser zurückgeblieben ist. Die Aufnahme stammt vom Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2B, der im März 2017 gestartet ist. Seine Spezialkamera macht Bilder mit einer Kantenlänge von 290 Kilometern und erfasst dabei 13 Spektralbänder …