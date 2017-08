Appel, M.: Are Heavy Users of Computer Games and Social Media more Computer Literate?. In: Computers & Education 59, S. 1339-1349, 2012

Feierabend, S. et al.: KIM-Studie 2016. Kindheit, Internet, Medien. Basisstudie zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Stuttgart 2017

Hale, L., Guan, S.: Screen Time and Sleep among School-Aged Children and Adolescents: A Systematic Literature Review. In: Sleep Medicine Reviews 21, S. 50-58, 2015

Knop, K. et al.: Mediatisierung mobil: Handy- und mobile Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen. LfM-Schriftenreihe Medienforschung 77, Leipzig 2015

Przybylski, A. K. et al.: Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing out. In: Computers in Human Behavior 29, S. 1841-1848, 2013