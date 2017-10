Schimpansen können lernen, das beliebte Spiel "Schere, Stein, Papier" ebenso gut zu spielen wie Kindergartenkinder. Wissenschaftler um Jie Gao von der Universität Kyoto in Japan und der Universität Peking in China brachten sieben Schimpansen verschiedenen Alters und Geschlechts zunächst die Grundregeln bei: Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere, und Schere schlägt Papier. Danach mussten die Affen im freien Spiel ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dazu sollten sie auf einem Touchscreen von zwei möglichen Signalen jeweils das wählen, das ein drittes dargestelltes Handzeichen schlägt. Nach zahlreichen Trainingsdurchläufen meisterten immerhin fünf der sieben Tiere diese Aufgabe gut.

Im nächsten Schritt übten die Wissenschaftler Schere, Stein, Papier mit 38 Vorschülern zwischen drei und sechs Jahren ein und verglichen deren Leistung mit jener der Schimpansen. Dabei stellten sie fest, dass Schimpansen das Spiel in etwa so gut beherrschen lernten wie vierjährige Kinder (die Kinder wurden mit steigendem Alter immer besser). Allerdings brauchten die Schimpansen dafür deutlich mehr Training. Besonders viel Zeit benötigten sie, um das dritte und letzte Glied in der Kette zu lernen – Schere schlägt Papier – und den Kreis der Handzeichen so zu schließen.