Wer an Insomnie leidet, hat Probleme mit dem Einschlafen, wacht nachts häufig auf und schläft insgesamt zu wenig. Dadurch sind die Betroffenen auch am nächsten Tag noch beeinträchtigt: Müdigkeit, gedrückte Stimmung und Konzentrationsstörungen erschweren den Alltag. Bis zu einem Drittel der Frauen und jeder fünfte Mann in Deutschland beklagen sich über mäßige oder starke Schlaflosigkeit …