Schlaue Implantate

Auf einen Blick Stimulation gegen Stimmungstiefs Hirnschrittmacher, die einzelne Areale elektrisch stimulieren, kommen bereits seit geraumer Zeit bei der Therapie bestimmter neurologischer Erkrankungen zum Einsatz – etwa bei Parkinson. "Intelligente" Implantate werden die Hirnaktivität der Patienten selbstständig auslesen und nur dann einen Stromstoß abgeben, wenn es nötig erscheint. Sie sollen die Anwendung künftig zudem bei affektiven Störungen möglich machen. Das allerdings ist ethisch problematisch: So birgt das Verfahren unter anderem die Gefahr, die Gefühle der Betroffenen überzukorrigieren und sie dauerhaft in einen extremen Glückszustand zu versetzen.

Hirnimplantate, die speziell auf die Gefühle und das Verhalten individueller Personen abgestimmte elektrische Impulse aussenden – gibt es das? Noch nicht, aber bald, wenn es nach zwei Forscherteams geht, die mit der Erprobung so genannter Closed-Loop-Implantate begonnen haben. Diese sollen Muster in der Hirnaktivität detektieren, die zum Beispiel mit Stimmungsveränderungen während einer schweren depressiven Phase zusammenhängen, und das Gehirn dann durch gezielte Elektrostimulation wieder in einen gesunden Zustand "zurückschocken".

Der Ansatz, den die Teams im November 2017 auf dem Jahrestreffen der US-amerikanischen Society for Neuroscience in Washington D. C. vorstellten, könnte eines Tages neue Möglichkeiten zur Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen eröffnen, bei denen herkömmliche Therapien bislang versagen. Zugleich wirft er aber auch heikle ethische Fragen auf, nicht zuletzt deshalb, weil das Verfahren praktisch in Echtzeit Zugriff auf die Gefühle eines Menschen gestattet …