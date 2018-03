Eigentlich wollte Víctor Buso am 20. September 2016 nur seine neue Astrokamera testen. Also richtete der argentinische Amateurastronom sein 40-Zen­timeter-Teleskop auf die 80 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie NGC 613, die an diesem Tag nahe dem Zenit stand. Nach einigen Stunden tauchte am unteren Rand der Sterneninsel plötzlich ein Punkt auf, der immer heller wurde. Buso meldete die Entdeckung rasch professionellen Astronomen, die binnen eines Tages mehrere Großinstrumente auf die ferne Galaxie ausrichteten, darunter den Gammastrahlen-Satelliten Swift und die Zehn-Meter-Spiegelteleskope des Keck-Observato­riums auf Hawaii …