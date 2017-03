Was bei Stress und Ängsten in der Schwangerschaft hilft

Bustos, M. et al.: Nausea and Vomiting of Pregnancy – What's new? In: Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 202, S. 62 – 72, 2017

Cameron, E. L.: Pregnancy and Olfaction: a Review. In: Frontiers in Psychology 5, 10.3389/fpsyg.2014.00067, 2014

Fessler, D. M. T. et al.: Elevated Disgust Sensitivity in the First Trimester of Pregnancy. Evidence Supporting the Compensatory Prophylaxis Hypothesis. In: Evolution and Human Behavior 26, S. 344 – 351, 2005

Flaxman, S. M., Sherman, P. W.: Morning Sickness: Adaptive Cause or Nonadaptive Consequence of Embryo Viability? In: The American Naturalist 172, S. 54 – 62, 2008

Heinrichs, L.: Linking Olfaction with Nausea and Vomiting of Pregnancy, Recurrent Abortion, Hyperemesis Gravidarum, and Migraine Headache. In: American Journal of Obstet. Gynecol. 186, S. 215 – 219, 2002

Lee, N. M., Saha, S.: Nausea and Vomiting during Pregnancy. In: Gastroenterology Clinics of North America 10.1016/j.gtc.2011.03.009, 2011

Lei, Z. M., Rao, C. V.: Neural Actions of Luteinizing Hormone and Human Chorionic Gonadotropin. In: Seminars in Reproductive Medicine 19, S. 103 – 109, 2001

Lindstrom, P. A., Brizzee, K. R.: Relief of Intractable Vomiting from Surgical Lesions in the Area Postrema. In: Journal of Neurosurgery 19, S. 228 – 236, 1962

McParlin, C. et al.: Treatments for Hyperemesis Gravidarum and Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Systematic Review. In: JAMA 10.1001/jama.2016.14337, 2016

Olofsson, J. K. et al.: Olfactory and Chemosomatosensory Function in Pregnant Women Assessed with Event-Related Potentials. In: Physiology & Bavior 86, S. 252 – 257, 2005

Sherman, P. W.: Morning Sickness: Adaptive Cause or Nonadaptive Consequence of Embryo Viability? In: The American Naturalist 172, S. 54 – 62, 2008

Walsh, J. W. et al.: Progesterone and Estrogen are Potential Mediators of Gastric Slow wave Dysrhythmias in Nausea of Pregnancy. In: American Journal of Physiology 270, S. 506 – 514, 1996