Rund zwei Drittel der Patienten mit Schizophrenie hören Stimmen. Oft empfinden sie die ungewollten Kommentare als bedrohlich oder beleidigend, was ihre Lebensqualität stark beeinträchtigt. Ein Viertel der Erkrankten spricht nicht auf eine medikamentöse Therapie des Symptoms an. Wie ein Forscherteam um Tom Craig vom King’s College London nun demonstrierte, könnte in manchen Fällen eine ungewöhnliche Behandlungsmethode helfen: Unterhaltungen mit einem virtuellen Charakter …