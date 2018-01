Ist der Luftwaffenmajor Lars Koch des mehr­fachen Mordes schuldig, weil er ein von Terroristen entführtes Flugzeug abschießen lässt, das droht, in die Münchner Allianz-Arena zu stürzen? Die fiktive Gerichtsverhandlung des Films "Terror – Ihr Urteil" von Ferdinand von Schirach löste eine Kontroverse um moralische Urteile über Leben und Tod aus. Sprachen rund zwei Drittel (66 Prozent) der Zuschauer in den Vereinigten Staaten den Major frei, waren es in Deutschland nur noch 61 Prozent, und in Japan plädierte sogar eine Mehrheit für die Verurteilung (63 Prozent). Zu derlei Fragen kann man sehr verschiedene Positionen einnehmen, die jeweils gut begründbar sind – das macht es so schwer, sich hierüber zu einigen …