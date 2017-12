Literaturtipps

In-Albon, T. et al.: Ratgeber: Selbstverletzendes Verhalten - Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher. Hogrefe, Göttingen 2015 Kompakter Ratgeber mit fachlichem Anspruch

In-Albon, T. et al.: Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie. Selbstverletzendes Verhalten. Hogrefe, Göttingen, 2015 Leitfaden zu Symptomatik, Diagnostik, Therapie und Prävention

Plener, P. L.: Suizidales Verhalten und nichtsuizidale Selbstverletzungen. Springer, Heidelberg 2015 Aktueller Stand der Forschung, gut geeignet für Psychologen und Therapeuten

Quellen

Brown, R. C. et al.: #cutting: Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) on Instagram. In: Psychological Medicine 10.1017/S0033291717001751, 2017

Brunner, R. et al.: Life-Time Prevalence and Psychosocial Correlates of Adolescent Direct Self-Injurious Behavior: A Comparative Study of Findings in 11 European Countries. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry 55, S. 337-348, 2013

Gould, M. S. et al.: Evaluating Iatrogenic Risk of Youth Suicide Screening Programs: A Randomized Controlled Trial. In: JAMA 293, S. 1635-1643, 2005

Groschwitz, R. C. et al.: Strong Schools against Suicidality and Self-Injury: Evaluation of a Workshop for School Staff. In: School Psychology Quarterly 32, S. 188-198, 2017

Kokkevi A. et al.: Adolescents’ Self-Reported Suicide Attempts, Self-Harm Thoughts and Their Correlates Across 17 European Countries. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry 53, S. 381-89, 2012

Muehlenkamp J.J. et al.: International Prevalence of Adolescent Non-Suicidal Self-Injury and Deliberate Self-Harm. In: Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 6, 2012, doi: 10.1186/1753-2000-6-10

Plener, P.L. et al.: An International Comparison of Adolescent Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) and Suicide Attempts: Germany and the USA. In: Psychological Medicine 39, S.1549-58, 2009