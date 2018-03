Rund 70 Prozent der Menschen, die das Rauchen einmal ausprobiert haben, greifen auch später täglich zur Zigarette. Das zeigen Daten von mehr als 215 000 Probanden, die Wissenschaftler um Peter Hajek von der Queen Mary University of London analysierten. Die Stichproben stammten aus acht repräsentativen Umfragen unter Menschen in Großbritannien und Nordirland, den USA, Australien sowie Neuseeland.

Demnach hatten in den englischsprachigen Ländern rund drei von fünf Menschen schon einmal eine Zigarette geraucht. Davon rauchten später je nach Umfrage zwischen 61 und 77 Prozent zumindest für eine Weile täglich. "Die Rate derer, die vom einmaligen Ausprobieren zum Raucher werden, ist verblüffend hoch", berichtet Hajek.

Bei E-Zigaretten habe man ein geringeres Risiko festgestellt, sagt der klinische Psychologe und Präven­tionsforscher. "Es geht also offenbar nicht allein um das Nikotin." Das zeige, wie wichtig es sei, ersten Experimenten vor allem mit Zigaretten in der Jugend vor­zubeugen. Im Vereinigten Königreich habe neuen Zahlen zufolge nur knapp jeder Fünfte der 11- bis 15-Jährigen schon einmal an einer Zigarette gezogen. Das sinkende Interesse unter Jugendlichen könne dazu beigetragen haben, so Hajek, dass die Rate der Raucher zuletzt deutlich gesunken sei.